В Ірландії поновлюють переговори про формування уряду після різдвяної перерви

Переговори про формування уряду Ірландії між переговорними командами партій "Фіанна Файл" та "Фіне Гел" відновлюються в понеділок після різдвяних канікул.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTE.

Кліматична політика, транспорт, енергетика та охорона здоров'я – всі ці питання будуть обговорюватися на переговорах в урядових будівлях цього тижня.

Обидві сторони сподіваються, що нова програма уряду буде готова до 22 січня, коли парламент має знову зібратися на засідання і обрати наступного прем'єр-міністра.

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У переговорах беруть участь по шість представників від кожної з партій.

Також відбулися консультації з низкою незалежних депутатів, оскільки продовжуються зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити наступному уряду стійку більшість у парламенті на найближчі роки.

У 34-му скликанні парламенту Ірландії налічується 174 депутати, тому для прийняття рішення необхідна більшість у 87 голосів.

"Фіанна Файл" та "Фіне Гел" мають 86 місць, але за умови успішних переговорів з блоком сільських незалежних партій можна також заручитися підтримкою до восьми парламентарів.

Премʼєр Ірландії Саймон Гарріс ініціював дострокові вибори на тлі щедрих соціальних виплат, сподіваючись покращити результат своєї "Фіне Гел".

Однак кампанія, сповнена помилок для його партії, коштувала їй передвиборчого лідерства. В результаті значну частку голосів здобула опозиційна "Шинн Фейн".

Більше про результати парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".