В Ирландии возобновляют переговоры о формировании правительства после рождественского перерыва

Переговоры о формировании правительства Ирландии между переговорными командами партий "Фианна Файл" и "Фине Гэл" возобновляются в понедельник после рождественских каникул.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTE.

Климатическая политика, транспорт, энергетика и здравоохранение – все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах в правительственных зданиях на этой неделе.

Обе стороны надеются, что новая программа правительства будет готова до 22 января, когда парламент должен снова собраться на заседание и избрать следующего премьер-министра.

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В переговорах участвуют по шесть представителей от каждой из партий.

Также состоялись консультации с рядом независимых депутатов, поскольку продолжаются усилия, направленные на то, чтобы обеспечить следующему правительству устойчивое большинство в парламенте на ближайшие годы.

В 34-м созыве парламента Ирландии насчитывается 174 депутата, поэтому для принятия решения необходимо большинство в 87 голосов.

"Фианна Файл" и "Фине Гэл" имеют 86 мест, но при условии успешных переговоров с блоком сельских независимых партий можно также заручиться поддержкой до восьми парламентариев.

Премьер Ирландии Саймон Харрис инициировал досрочные выборы на фоне щедрых социальных выплат, надеясь улучшить результат своей "Фине Гэл".

Однако кампания, полная ошибок для его партии, стоила ей предвыборного лидерства. В результате значительную долю голосов получила оппозиционная "Шинн Фейн".

Больше о результатах парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".