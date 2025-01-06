Єврокомісія проведе зустріч з посадовцями Молдови на тлі енергокризи в Придністров’ї

Цього тижня відбудеться засідання робочої групи з енергетичних питань за участі представників Єврокомісії та уряду Молдови, з метою знайти вирішення проблеми з постачанням енергоресурсів на всю територію держави.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі 6 січня, передає "Європейська правда".

Як заявили у Єврокомісії, робоча група з Молдовою з питань енергетики збереться "вже пізніше цього тижня" на технічному рівні.

"Ми створили робочу групу з Молдовою, щоб допомогти їм з вирішенням поточних викликів. Ця група востаннє зустрічалася 18 грудня, і вона зустрінеться на технічному рівні знову – вже пізніше, цього тижня", – розповіла Ітконен.

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За її словами, також було "вжито заходів з полегшення обміну електроенергією через існуючі мережі" з ЄС, щоб переконатися, що з їх допомогою може постачатися більше електроенергії, якщо буде така потреба.

"У той самий час ми закликаємо усі держави-члени продемонструвати солідарність з Молдовою", – заявила Анна-Кайса Ітконен.

Вона повідомила, що під час засідання робочої групи цього тижня європейська сторона вислухає представників Молдови і дізнається про їхні першочергові потреби для вирішення енергокризи.

"Наскільки ми розуміємо, уряд Молдови вже запропонував електроенергію, а також гуманітарну допомогу Придністров’ю, яка наразі не прийнята. Ми закликаємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом, щоб вирішити ситуацію в інтересах місцевого населення", – додала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Нагадаємо, що 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом – Молдавська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля.

За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше. В уряді Молдови вже заявили, що вугілля вистачить тільки до кінця січня.

3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я?, або дивіться відео, в якому "Європейська правда" пояснює, що відбувається у Придністров’ї.