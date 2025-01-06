Еврокомиссия проведет встречу с чиновниками Молдовы на фоне энергокризиса в Приднестровье

На этой неделе состоится заседание рабочей группы по энергетическим вопросам с участием представителей Еврокомиссии и правительства Молдовы, с целью найти решение проблемы с поставками энергоресурсов на всю территорию государства.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе 6 января, передает "Европейская правда".

Как заявили в Еврокомиссии, рабочая группа с Молдовой по вопросам энергетики соберется "уже позже на этой неделе" на техническом уровне.

"Мы создали рабочую группу с Молдовой, чтобы помочь им с решением текущих вызовов. Эта группа в последний раз встречалась 18 декабря, и она встретится на техническом уровне снова – уже позже, на этой неделе", – рассказала Итконен.

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По ее словам, также были "приняты меры по облегчению обмена электроэнергией через существующие сети" с ЕС, чтобы убедиться, что с их помощью может поставляться больше электроэнергии, если будет такая потребность.

"В то же время мы призываем все государства-члены продемонстрировать солидарность с Молдовой", – заявила Анна-Кайса Итконен.

Она сообщила, что во время заседания рабочей группы на этой неделе европейская сторона выслушает представителей Молдовы и узнает об их первоочередных потребностях для решения энергокризиса.

"Насколько мы понимаем, правительство Молдовы уже предложило электроэнергию, а также гуманитарную помощь Приднестровью, которая пока не принята. Мы призываем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом, чтобы решить ситуацию в интересах местного населения", – добавила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер.

Напомним, что 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего отключили газоснабжение десяткам тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – Молдавская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля.

По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее. В правительстве Молдовы уже заявили, что угля хватит только до конца января.

С третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье?, или смотрите видео, в котором "Европейская правда" объясняет, что происходит в Приднестровье.