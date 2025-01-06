Литва будет просить Украину помочь с контролем экспорта товаров двойного назначения

Литва намерена сотрудничать с Украиной в вопросе контроля за экспортом товаров двойного назначения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT.

Он назвал введенные предыдущим правительством ограничения на экспорт товаров двойного назначения в третьи страны "глупыми".

В то же время Палуцкас намерен сотрудничать с Украиной, чтобы выяснить, используется ли литовская продукция Россией на фронте.

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"Мы напишем ответственным украинским органам безопасности, чтобы, если на фронте будут найдены какие-то компоненты литовского производства, они предоставили нам эту информацию, и можно было бы принять реальные решения о реальном запрете экспорта", – сказал литовский премьер.

По его словам, решение бывшего правительства, принятое в декабре, является нелогичным и иррациональным и не усиливает контроль за действующими международными санкциями против России.

"Оно ничего не запрещает и ничего не разрешает. Это просто запрет на вид транспорта – что это нельзя делать самолетом, но это можно делать грузовиком. Мы говорим о том, чтобы исправить эти глупости и переложить ответственность на экспортера", – отметил Палуцкас.

Ранее сообщалось, что новое правительство Литвы будет стремиться смягчить запрет на экспорт товаров двойного назначения, введенный предыдущим кабинетом министров.

Предыдущее литовское правительство запретило экспорт расширенного перечня товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях, включая промышленные центрифуги, устройства для фильтрации и очистки жидкостей или газов, а также различные компоненты автомобилей и тракторов.

Эти товары также запрещено перевозить воздушным транспортом по всему миру, за исключением Европейского Союза и нескольких стран-партнеров.

Стоит отметить, что с 11 ноября литовская таможня усилила контроль за товарами двойного назначения, которые задекларированы как экспорт из стран ЕС.