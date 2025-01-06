В Эстонии оштрафовали депутата, устроившего стрельбу в парке

В Эстонии полиция оштрафовала депутата Рийгикогу (парламента) Яака Валге на 300 евро за стрельбу из стартового пистолета в общественном месте.

Об этом в комментарии ERR рассказала руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Инна Тоатер, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, решение вступит в силу через 15 дней.

"Кроме того, был конфискован стартовый пистолет, из которого осуществляли выстрелы", – сказала Тоатер.

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В декабре полиция лишила Валге разрешения на оружие.

Напомним, 11 ноября Яак Валге стрелял из стартового пистолета в парке Фальги, что в Таллинне. Его действия привели к масштабной полицейской операции.

Сам депутат довольно путано объяснял свои действия. Сначала он заявил, что стрелял по личным причинам, а впоследствии рассказал, что у его поступка были и политические причины.

В то же время Валге заявил, что сожалеет о своем поступке, и извинился.

В 2023 году Валге и поэта Андреса Ауле оштрафовали за вывешивание в центре Таллинна флага Эстонской ССР.