У Молдові назвали енергокризу у Придністров'ї частиною масштабного плану РФ

В уряді Молдові заявили, що енергокриза у Придністров’ї, спричинена припиненням поставок російського газу, є частиною масштабнішого плану РФ з маніпуляції та пропаганди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник молдовського уряду Даніел Воде, якого цитує Moldpres.

За його словами, після припинення "Газпропом" поставок газу енергетична ситуація в регіоні різко погіршилася і стала тривожною.

"Ця енергетична криза – більше, ніж економічна проблема, – це частина масштабнішого російського плану з маніпуляції та пропаганди, покликаного викликати страх і невдоволення на обох берегах Дністра", – підкреслив Воде.

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Він також вказав, що ця криза є результатом відмови так званої влади Придністров'я "співпрацювати на благо людей".

Воде заявив, що за блокуванням поставок газу і загостренням кризи в регіоні послідувала хвиля дезінформації.

"Поширюється думка, що в кризі на лівому березі винен Кишинів; вимкнення електроенергії підносять як навмисну акцію молдовської влади з метою покарати мешканців лівобережжя Дністра; уникають згадки про неодноразову відмову так званої влади прийняти запропоновані Кишиневом альтернативні рішення", – розповів речник уряду.

Насправді, "російська пропаганда намагається створити історію, в якій Молдова стає "проблемним учасником, що не розв'язує кризу", хоча уряд країни запропонував чіткі рішення, що дають змогу уникнути кризи", резюмував він.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я?, або дивіться відео, в якому "Європейська правда" пояснює, що відбувається у Придністров’ї.