Молдова терміново від’єднає від мереж Придністров’я десяток сіл на підконтрольній території

Кишинів ухвалив рішення по термінове відключення від мереж невизнаного Придністров’я десятка сіл на підконтрольній уряду території у зв’язку з енергокризою у регіоні.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Урядова Комісія з надзвичайної ситуації зобов’язала компанію "Молдовагаз" швидко підключити до своїх мереж більш як десяток сіл у Дубоссарському, Новоаненському й Каушанському районах.

Ці населені пункти досі були під’єднані до придністровського "Тираспольтрансгазу" і з 1 січня почали відчувати на собі усі ті ж негативні наслідки, що й мешканці Придністров’я, внаслідок припинення транзиту російського газу.

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Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

У Міністерстві енергетики Молдови попередили, що через перенавантаження енергосистеми Придністров’я є ризик повного виходу її з ладу.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я?, або дивіться відео, в якому "Європейська правда" пояснює, що відбувається у Придністров’ї.