Молдова срочно отключит от сетей Приднестровья десяток сел на подконтрольной территории

Кишинев принял решение о срочном отключении от сетей непризнанного Приднестровья десятка сел на подконтрольной правительству территории в связи с энергокризисом в регионе.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Правительственная комиссия по чрезвычайной ситуации обязала компанию "Молдовагаз" быстро подключить к своим сетям более десятка сел в Дубоссарском, Новоаненском и Каушанском районах.

Эти населенные пункты до сих пор были подключены к приднестровскому "Тираспольтрансгазу" и с 1 января начали ощущать на себе все те же негативные последствия, что и жители Приднестровья, вследствие прекращения транзита российского газа.

Реклама:

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего десяткам тысяч бытовых потребителей отключили газоснабжение и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.

3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В Министерстве энергетики Молдовы предупредили, что из-за перегрузки энергосистемы Приднестровья есть риск полного выхода ее из строя.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье?, или смотрите видео, в котором "Европейская правда" объясняет, что происходит в Приднестровье.