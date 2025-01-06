Гарріс про затвердження перемоги Трампа: Я зробила те, що робила всю карʼєру

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка програла президентські вибори Дональду Трампу та затвердила його перемогу в понеділок, 6 січня, наголосила на важливості захищати американську демократію.

Про це вона сказала журналістам після спеціального засідання Конгресу, де затвердили результати президентських виборів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами Гарріс, вона "зробила те, що робила всю свою кар'єру", зазначивши, що дотримується своєї присяги підтримувати і захищати Конституцію США, а отже, і гарантувати врахування голосів виборців.

"Я дуже твердо вірю, що американська демократія настільки сильна, наскільки сильна наша готовність боротися за неї. Сьогодні американська демократія вистояла", – вважає віцепрезидентка.

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Говорячи про конституційний процес затвердження виборів, Гарріс сказала, що це те, що американці "повинні сприймати як належне".

"Сьогодні, очевидно, був дуже важливий день, і йшлось про те, що має бути нормою і що американський народ повинен сприймати як належне, а саме, що одним з найважливіших стовпів нашої демократії є мирна передача влади", – пояснила вона.

Конгрес США, як повідомлялось, на спеціальному засіданні 6 січня офіційно затвердив перемогу республіканця Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса на виборах 2024 року.

Трамп складе присягу 20 січня, після чого офіційно вважатиметься 47-м президентом Сполучених Штатів.

Також він запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації.