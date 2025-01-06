Харрис об утверждении победы Трампа: Я сделала то, что делала всю карьеру

Вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла президентские выборы Дональду Трампу и утвердила его победу в понедельник, 6 января, подчеркнула важность защищать американскую демократию.

Об этом она сказала журналистам после специального заседания Конгресса, где утвердили результаты президентских выборов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Харрис, она "сделала то, что делала всю свою карьеру", отметив, что придерживается своей присяги поддерживать и защищать Конституцию США, а следовательно, и гарантировать учет голосов избирателей.

"Я очень твердо верю, что американская демократия настолько сильна, насколько сильна наша готовность бороться за нее. Сегодня американская демократия выстояла", – считает вице-президент.

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Говоря о конституционном процессе утверждения выборов, Харрис сказала, что это то, что американцы "должны воспринимать как должное".

"Сегодня, очевидно, был очень важный день, и речь шла о том, что должно быть нормой и что американский народ должен воспринимать как должное, а именно, что одним из важнейших столпов нашей демократии является мирная передача власти", – пояснила она.

Конгресс США, как сообщалось, на специальном заседании 6 января официально утвердил победу республиканца Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса на выборах 2024 года.

Трамп примет присягу 20 января, после чего официально будет считаться 47-м президентом Соединенных Штатов.

Также он запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации.