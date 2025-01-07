Сікорський: Європа не може погоджуватися на мирну угоду, яка дасть Москві оговтатися

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа і Україна можуть невдовзі зіткнутися з тиском щодо мирної угоди з РФ, але не можна погоджуватися на угоду, яка дасть Москві змогу відновити сили.

Про це він сказав під час зустрічі французьких послів у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Очільник польського МЗС заявив, що незабаром європейські країни можуть зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою.

"Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців", – заявив він.

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Він також підкреслив, що Україна "заслуговує на мир, потребує миру". Але, на його думку, це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція.

"Ми погоджуємося, що без суверенної України не буде безпечної Європи. Україна може розраховувати на нашу підтримку, і її майбутнє – в ЄС. Можу запевнити вас, що ми будемо разом прагнути розширити зону стабільності і процвітання шляхом прискорення розширення Союзу як на схід, так і на південний схід", – сказав Сікорський, підкресливши, що "путінська Росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці".

Її метою, на жаль, залишається остаточне руйнування європейської архітектури безпеки, додав він.

Очільник польської дипломатії також закликав до підвищення "стратегічної відповідальності та оборонних можливостей Європи". Не в опозиції до США, а в стратегічній гармонії з Вашингтоном, підкреслив він. За його словами, це вимагатиме розуміння і компромісів по обидва боки Атлантики.

Він оцінив, що "в той час, як Польща перебирає головування в Раді ЄС, Європа, здається, втрачає імпульс, інновації та конкурентну перевагу". Він нагадав, що в 1992 році частка ЄС у світовому ВВП становила 29%, а сьогодні – 17%. Він додав, що пандемія загострила економічні проблеми, а війна в Україні виявила недоліки в європейській обороні.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань.

А президент Словаччини Петер Пеллегріні заявляв, що Москві та Києву потрібно сідати за стіл переговорів, а Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.