Сикорский: Европа не может соглашаться на мирный договор, который даст Москве собраться с силами

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа и Украина могут вскоре столкнуться с давлением относительно мирного соглашения с РФ, но нельзя соглашаться на соглашение, которое даст Москве возможность восстановить силы.

Об этом он сказал во время встречи французских послов в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Глава польского МИД заявил, что вскоре европейские страны могут столкнуться с сильным давлением, чтобы договориться с Москвой.

"Но на какой договор может согласиться разумная Европа? Безусловно, не на простое соглашение, которое позволит Москве собраться с силами. Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры. Россия гораздо слабее, чем думают многие европейцы", – заявил он.

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Он также подчеркнул, что Украина "заслуживает мира, нуждается в мире". Но, по его мнению, это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция.

"Мы согласны, что без суверенной Украины не будет безопасной Европы. Украина может рассчитывать на нашу поддержку, и ее будущее – в ЕС. Могу заверить вас, что мы будем вместе стремиться расширить зону стабильности и процветания путем ускорения расширения Союза как на восток, так и на юго-восток", – сказал Сикорский, подчеркнув, что "путинская Россия будет оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности".

Ее целью, к сожалению, остается окончательное разрушение европейской архитектуры безопасности, добавил он.

Глава польской дипломатии также призвал к повышению "стратегической ответственности и оборонных возможностей Европы". Не в оппозиции к США, а в стратегической гармонии с Вашингтоном, подчеркнул он. По его словам, это потребует понимания и компромиссов по обе стороны Атлантики.

Он оценил, что "в то время, как Польша принимает председательство в Совете ЕС, Европа, кажется, теряет импульс, инновации и конкурентное преимущество". Он напомнил, что в 1992 году доля ЕС в мировом ВВП составляла 29%, а сегодня – 17%. Он добавил, что пандемия обострила экономические проблемы, а война в Украине выявила недостатки в европейской обороне.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам.

А президент Словакии Петер Пеллегрини заявлял, что Москве и Киеву нужно садиться за стол переговоров, а Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.