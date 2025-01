США внесли найбільшу судноплавну компанію Китаю до чорного списку через зв’язки з армією

У вівторок, 7 січня, США внесли до чорного списку найбільшу судноплавну компанію Китаю і двох суднобудівників через ймовірні зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, компанія Cosco Shipping Holdings Co. була внесена до Федерального реєстру у вівторок, 7 січня.

Це кваліфікує її як китайську військову компанію разом з Китайською державною суднобудівною корпорацією і Китайською суднобудівною торговою компанією.

Хоча чорний список не передбачає конкретних покарань, він відштовхує американські фірми від співпраці з цими компаніями.

До останнього чорного списку Пентагону також увійшли компанії Tencent Holdings Ltd. і Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., а також китайська нафтова компанія Cnooc Ltd.

Акції Cosco впали на 4,4% в Гонконзі 7 січня, в той час як акції Cnooc впали на 1,6%.

Як зауважило агентство, і Cosco, і Cnooc раніше були мішенню Вашингтона. У 2019 році на Cosco були накладені санкції за транспортування іранської нафти, які були зняті у 2020 році.

Cnooc було одним з перших китайських державних підприємств, які потрапили під санкції США, а в 2021 році компания була внесена до чорного списку Пентагону.

Журналісти зауважили, що таке рішення сигналізує про посилення уваги до морського транспорту і суднобудування, оскільки Дональд Трамп готується повернутися до Білого дому.

Зауважимо, Китай має найбільший у світі суднобудівний сектор, виробляючи більше половини торговельних суден у світі.

Обмін санкціями між Пекіном та Вашингтоном почався під час першого терміну пана Трампа, коли він запровадив проти Китаю тарифи та обмеження в торгівлі. Адміністрація Байдена також розширила обмеження щодо китайських компаній і наклала заборону на продукцію подвійного призначення.

У жовтні 2024 року США вперше запровадили санкції проти компанії з Китаю за виробництво зброї для Росії.

На початку січня 2025 року Китай наклав санкції на 28 американських компаній, серед яких – підприємства оборонного сектору.