США внесли крупнейшую судоходную компанию Китая в черный список из-за связей с армией

Во вторник, 7 января, США внесли в черный список крупнейшую судоходную компанию Китая и двух судостроителей из-за вероятных связей с Народно-освободительной армией Китая.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, компания Cosco Shipping Holdings Co. была внесена в Федеральный реестр во вторник, 7 января.

Это квалифицирует ее как китайскую военную компанию вместе с Китайской государственной судостроительной корпорацией и Китайской судостроительной торговой компанией.

Хотя черный список не предусматривает конкретных наказаний, он отталкивает американские фирмы от сотрудничества с этими компаниями.

В последний черный список Пентагона также вошли компании Tencent Holdings Ltd. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., а также китайская нефтяная компания Cnooc Ltd.

Акции Cosco упали на 4,4% в Гонконге 7 января, в то время как акции Cnooc упали на 1,6%.

Как заметило агентство, и Cosco, и Cnooc ранее были мишенью Вашингтона. В 2019 году на Cosco были наложены санкции за транспортировку иранской нефти, которые были сняты в 2020 году.

Cnooc было одним из первых китайских государственных предприятий, попавших под санкции США, а в 2021 году компания была внесена в черный список Пентагона.

Журналисты отметили, что такое решение сигнализирует об усилении внимания к морскому транспорту и судостроению, поскольку Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом.

Заметим, Китай имеет крупнейший в мире судостроительный сектор, производя более половины торговых судов в мире.

Обмен санкциями между Пекином и Вашингтоном начался во время первого срока господина Трампа, когда он ввел против Китая тарифы и ограничения в торговле. Администрация Байдена также расширила ограничения в отношении китайских компаний и наложила запрет на продукцию двойного назначения.

В октябре 2024 года США впервые ввели санкции против компании из Китая за производство оружия для России.

В начале января 2025 года Китай наложил санкции на 28 американских компаний, среди которых – предприятия оборонного сектора.