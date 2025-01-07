В Австрії у середу визначаться, хто виконуватиме обов'язки канцлера
Президент Австрії Александр ван дер Беллен у середу, 8 січня, визначиться із кандидатурою тимчасового канцлера.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.
За даними австрійських ЗМІ, найбільше шансів стати тимчасовим канцлером мають глава МЗС Александр Шалленберг і міністерка з питань ЄС і конституції Кароліна Едтштадлер.
Канцелярії обох міністрів поки відмовляються від коментарів.
На користь кандидатури Шалленберга говорить той факт, що він вже обіймав посаду канцлера після відставки Себастьяна Курца 11 жовтня 2021 року.
Як відомо, Карл Негаммер, який оголосив про відставку з посади федерального канцлера Австрії, піде з посади у пʼятницю, 10 січня.
Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.
Повідомляли, що Шалленберг планує піти з уряду, якщо його Австрійська народна партія домовиться про коаліцію з ультраправими.
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