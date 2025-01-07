В Австрії у середу визначаться, хто виконуватиме обов'язки канцлера

Президент Австрії Александр ван дер Беллен у середу, 8 січня, визначиться із кандидатурою тимчасового канцлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

За даними австрійських ЗМІ, найбільше шансів стати тимчасовим канцлером мають глава МЗС Александр Шалленберг і міністерка з питань ЄС і конституції Кароліна Едтштадлер.

Канцелярії обох міністрів поки відмовляються від коментарів.

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На користь кандидатури Шалленберга говорить той факт, що він вже обіймав посаду канцлера після відставки Себастьяна Курца 11 жовтня 2021 року.

Як відомо, Карл Негаммер, який оголосив про відставку з посади федерального канцлера Австрії, піде з посади у пʼятницю, 10 січня.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Повідомляли, що Шалленберг планує піти з уряду, якщо його Австрійська народна партія домовиться про коаліцію з ультраправими.

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