В Австрии в среду определятся, кто будет исполнять обязанности канцлера

Президент Австрии Александр ван дер Беллен в среду, 8 января, определится с кандидатурой временного канцлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

По данным австрийских СМИ, больше всего шансов стать временным канцлером имеют глава МИД Александр Шалленберг и министр по вопросам ЕС и конституции Каролина Эдтштадлер.

Канцелярии обоих министров пока отказываются от комментариев.

Реклама:

В пользу кандидатуры Шалленберга говорит тот факт, что он уже занимал должность канцлера после отставки Себастьяна Курца 11 октября 2021 года.

Как известно, Карл Негаммер, который объявил об отставке с должности федерального канцлера Австрии, уйдет с должности в пятницу, 10 января.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Сообщалось, что Шалленберг планирует уйти из правительства, если его Австрийская народная партия договорится о коалиции с ультраправыми.

Больше – в статье: Австрийская катастрофа: почему ультраправый противник Украины может возглавить правительство страны