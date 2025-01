Каллас поговорила з прем’єром Молдови на тлі енергокризи

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас провела розмову з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном стосовно ситуації, в якій опинилася країна після припинення Росією постачання газу до невизнаного Придністров’я.

Про це вона розповіла у своєму X (Twitter) пише "Європейська правда".

Каллас зазначила, що у розмові з Доріном Речаном запевнила його у солідарності Євросоюзу з Молдовою.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.



Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.



In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova.

