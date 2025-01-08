Каллас поговорила з прем’єром Молдови на тлі енергокризи

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас провела розмову з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном стосовно ситуації, в якій опинилася країна після припинення Росією постачання газу до невизнаного Придністров’я.

Про це вона розповіла у своєму X (Twitter) пише "Європейська правда".

Каллас зазначила, що у розмові з Доріном Речаном запевнила його у солідарності Євросоюзу з Молдовою.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.



Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.



In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova. Реклама: January 7, 2025

"Росія продовжує використовувати газ як зброю, і ось знову ціллю такої гібридної війни стає Молдова. Завдяки підтримці ЄС Молдова залишається стійкою і добре сполученою з європейськими енергетичними мережами",- зазначила вона.

Раніше країни Нордично-Балтійської вісімки (Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія) опублікували спільну заяву, в якій засудили рішення "Газпрому" припинити поставки газу до Придністров’я.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.