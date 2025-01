Каллас поговорила с премьером Молдовы на фоне энергокризиса

Главный дипломат ЕС Кая Каллас провела разговор с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном относительно ситуации, в которой оказалась страна после прекращения Россией поставок газа в непризнанное Приднестровье.

Об этом она рассказала в своем X (Twitter) пишет "Европейская правда".

Каллас отметила, что в разговоре с Дорином Речаном заверила его в солидарности Евросоюза с Молдовой.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.



Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.



In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova.

