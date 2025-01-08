Каллас поговорила с премьером Молдовы на фоне энергокризиса

Главный дипломат ЕС Кая Каллас провела разговор с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном относительно ситуации, в которой оказалась страна после прекращения Россией поставок газа в непризнанное Приднестровье.

Об этом она рассказала в своем X (Twitter) пишет "Европейская правда".

Каллас отметила, что в разговоре с Дорином Речаном заверила его в солидарности Евросоюза с Молдовой.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.



Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.



In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova. Реклама: January 7, 2025

"Россия продолжает использовать газ как оружие, и вот снова целью такой гибридной войны становится Молдова. Благодаря поддержке ЕС Молдова остается устойчивой и хорошо соединенной с европейскими энергетическими сетями",– отметила она.

Ранее страны Нордично-Балтийской восьмерки (Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия) опубликовали совместное заявление, в котором осудили решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Приднестровье.

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. 3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.