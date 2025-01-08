Греція подумує розширити флот на тлі нарощування військово-морського потенціалу Туреччини

Оголошення суднобудівної програми Збройними силами Туреччини і геополітичні виклики в регіоні спонукали ВМС Греції розглянути можливість придбання більшої кількості кораблів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Як зазначено в плані, представленому парламенту міністром оборони Нікосом Дендіасом, ВМС Греції мають на меті мати флот з 16 основних кораблів до 2035 року.

З огляду на те, що фрегати класу S, деякі з яких служать в грецьких водах вже 50 років, наближаються до кінця свого експлуатаційного терміну, Греція вже працює над придбанням четвертого фрегата FDI Belharra і планує модернізувати чотири фрегати типу MEKO.

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Керівництво ВМС, схоже, розглядає європейську програму корветів (MMPC) і американські фрегати класу Constellation. Проте обидві програми все ще перебувають на ранніх стадіях і, як очікується, не будуть запущені у виробництво щонайменше до початку наступного десятиліття.

Турецькі ВМС нещодавно оголосили про початок будівництва трьох військових кораблів: підводного човна, авіаносця і есмінця.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці позаминулого року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Греція зміцнює свою оборону в Егейському морі, а міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про плани створення протиракетного щита.