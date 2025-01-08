Греция подумывает расширить флот на фоне наращивания военно-морского потенциала Турции

Объявление судостроительной программы Вооруженными силами Турции и геополитические вызовы в регионе побудили ВМС Греции рассмотреть возможность приобретения большего количества кораблей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Как указано в плане, представленном парламенту министром обороны Никосом Дендиасом, ВМС Греции имеют целью иметь флот из 16 основных кораблей до 2035 года.

Учитывая, что фрегаты класса S, некоторые из которых служат в греческих водах уже 50 лет, приближаются к концу своего эксплуатационного срока, Греция уже работает над приобретением четвертого фрегата FDI Belharra и планирует модернизировать четыре фрегата типа MEKO.

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Руководство ВМС, похоже, рассматривает европейскую программу корветов (MMPC) и американские фрегаты класса Constellation. Однако обе программы все еще находятся на ранних стадиях и, как ожидается, не будут запущены в производство по меньшей мере до начала следующего десятилетия.

Турецкие ВМС недавно объявили о начале строительства трех военных кораблей: подводной лодки, авианосца и эсминца.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Но в конце позапрошлого года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

Вопрос демаркации морских границ до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.

В конце прошлого года стало известно, что Греция укрепляет свою оборону в Эгейском море, а министр обороны Никос Дендиас объявил о планах создания противоракетного щита.