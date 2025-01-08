Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню попередив, що якщо програма спільних закупівель зброї ЄС відкриє двері для виробників зброї з країн, що не входять до ЄС, краще її не розвивати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лекорню у вівторок заявив, що Франція наполянає на забезпеченні зусиль Європейського Cоюзу з розвитку місцевих оборонних компаній на користь європейських виробників озброєнь.

В іншому випадку, додав він, можливо, було б краще просто відмовитися від Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має на меті витратити 1,5 млрд євро на підтримку виробників озброєнь Євросоюзу, і яка зараз перебуває на стадії обговорення в інституціях ЄС.

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Угорщина, яка головувала в Раді ЄС минулого року, не змогла досягти згоди щодо EDIP, і тепер переговори між національними делегаціями очолить Польща.

Франція є лідером групи країн, які хочуть, щоб гроші в основному були зарезервовані для європейських компаній, з гарантіями, які не дозволять компаніям з країн, що не є членами ЄС, легко отримати доступ до програми.

Інші країни, в тому числі Нідерланди і Польща, хочуть, щоб гроші були спрямовані на закупівлю і виробництво обладнання з країн за межами ЄС, але яке виробляється за ліцензією на європейській території, наприклад, американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Ці столиці зацікавлені в якнайшвидшому отриманні готового озброєння для посилення своїх збройних сил і допомоги Україні. Вони також хочуть скористатися грошима ЄС, щоб виробляти іноземне обладнання на місці: Нідерланди хочуть виробляти Patriot за ліцензією, а Польща – спільно виробляти південнокорейську техніку.

Але Франція, яка має найбільшу в ЄС оборонну промисловість, прагне, щоб континент зберіг власний військово-промисловий комплекс і не став надто залежним від Вашингтона. Наприклад, американський Patriot безпосередньо конкурує з франко-італійською системою SAMP/T компанії MBDA, а також з наступним поколінням цієї системи, яке зараз розробляється.

"Європейська програма підтримки оборонної промисловості є корисною, але вона не повинна призводити до того, що гроші європейських платників податків витрачатимуться на ліцензійне виробництво американського обладнання", – сказав Лекорню.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії. Євросоюзом була ухвалена програма EDIRPA.

Торік у листопаді Європейський Союз уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїх держав-членів, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України.

У березні 2024 року Єврокомісія представила пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має замінити EDIRPA після 2025 року.