Франция – за отказ от программы совместных закупок оружия ЕС, если ее нельзя исправить
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню предупредил, что если программа совместных закупок оружия ЕС откроет двери для производителей оружия из стран, не входящих в ЕС, лучше ее не развивать.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Лекорню во вторник заявил, что Франция настаивает на обеспечении усилий Европейского Союза по развитию местных оборонных компаний в пользу европейских производителей вооружений.
В противном случае, добавил он, возможно, было бы лучше просто отказаться от Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), которая имеет целью потратить 1,5 млрд евро на поддержку производителей вооружений Евросоюза и которая сейчас находится на стадии обсуждения в институтах ЕС.
Венгрия, которая председательствовала в Совете ЕС в прошлом году, не смогла достичь согласия по EDIP, и теперь переговоры между национальными делегациями возглавит Польша.
Франция является лидером группы стран, которые хотят, чтобы деньги в основном были зарезервированы для европейских компаний, с гарантиями, которые не позволят компаниям из стран, не являющихся членами ЕС, легко получить доступ к программе.
Другие страны, в том числе Нидерланды и Польша, хотят, чтобы деньги были направлены на закупку и производство оборудования из стран за пределами ЕС, но которое производится по лицензии на европейской территории, например, американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Эти столицы заинтересованы в скорейшем получении готового вооружения для усиления своих вооруженных сил и помощи Украине. Они также хотят воспользоваться деньгами ЕС, чтобы производить иностранное оборудование на месте: Нидерланды хотят производить Patriot по лицензии, а Польша – совместно производить южнокорейскую технику.
Но Франция, которая имеет самую большую в ЕС оборонную промышленность, стремится, чтобы континент сохранил собственный военно-промышленный комплекс и не стал слишком зависимым от Вашингтона. Например, американский Patriot напрямую конкурирует с франко-итальянской системой SAMP/T компании MBDA, а также со следующим поколением этой системы, которое сейчас разрабатывается.
"Европейская программа поддержки оборонной промышленности является полезной, но она не должна приводить к тому, что деньги европейских налогоплательщиков будут тратиться на лицензионное производство американского оборудования", – сказал Лекорню.
После полномасштабного вторжения России в Украину как краткосрочный (до 2025 года включительно) инструмент поддержки совместных оборонных закупок государств-членов, а также Норвегии. Евросоюзом была принята программа EDIRPA.
В ноябре прошлого года Европейский Союз впервые в своей истории одобрил поддержку совместной оборонной закупки своих государств-членов, в частности ракет и боеприпасов, часть из которых будет использована на поддержку Украины.
В марте 2024 года Еврокомиссия представила предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая должна заменить EDIRPA после 2025 года.