Министр обороны Франции Себастьен Лекорню предупредил, что если программа совместных закупок оружия ЕС откроет двери для производителей оружия из стран, не входящих в ЕС, лучше ее не развивать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Лекорню во вторник заявил, что Франция настаивает на обеспечении усилий Европейского Союза по развитию местных оборонных компаний в пользу европейских производителей вооружений.

В противном случае, добавил он, возможно, было бы лучше просто отказаться от Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), которая имеет целью потратить 1,5 млрд евро на поддержку производителей вооружений Евросоюза и которая сейчас находится на стадии обсуждения в институтах ЕС.

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Венгрия, которая председательствовала в Совете ЕС в прошлом году, не смогла достичь согласия по EDIP, и теперь переговоры между национальными делегациями возглавит Польша.

Франция является лидером группы стран, которые хотят, чтобы деньги в основном были зарезервированы для европейских компаний, с гарантиями, которые не позволят компаниям из стран, не являющихся членами ЕС, легко получить доступ к программе.

Другие страны, в том числе Нидерланды и Польша, хотят, чтобы деньги были направлены на закупку и производство оборудования из стран за пределами ЕС, но которое производится по лицензии на европейской территории, например, американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Эти столицы заинтересованы в скорейшем получении готового вооружения для усиления своих вооруженных сил и помощи Украине. Они также хотят воспользоваться деньгами ЕС, чтобы производить иностранное оборудование на месте: Нидерланды хотят производить Patriot по лицензии, а Польша – совместно производить южнокорейскую технику.

Но Франция, которая имеет самую большую в ЕС оборонную промышленность, стремится, чтобы континент сохранил собственный военно-промышленный комплекс и не стал слишком зависимым от Вашингтона. Например, американский Patriot напрямую конкурирует с франко-итальянской системой SAMP/T компании MBDA, а также со следующим поколением этой системы, которое сейчас разрабатывается.

"Европейская программа поддержки оборонной промышленности является полезной, но она не должна приводить к тому, что деньги европейских налогоплательщиков будут тратиться на лицензионное производство американского оборудования", – сказал Лекорню.

После полномасштабного вторжения России в Украину как краткосрочный (до 2025 года включительно) инструмент поддержки совместных оборонных закупок государств-членов, а также Норвегии. Евросоюзом была принята программа EDIRPA.

В ноябре прошлого года Европейский Союз впервые в своей истории одобрил поддержку совместной оборонной закупки своих государств-членов, в частности ракет и боеприпасов, часть из которых будет использована на поддержку Украины.

В марте 2024 года Еврокомиссия представила предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая должна заменить EDIRPA после 2025 года.