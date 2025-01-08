Глава МЗС Франції: ЄС може швидко скасувати деякі санкції щодо Сирії

Санкції Європейського Союзу щодо Сирії, які перешкоджають доставці гуманітарної допомоги і заважають відновленню країни, можуть бути швидко скасовані.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок Сполучені Штати видали виняток із санкцій на операції з державними установами Сирії на шість місяців після закінчення правління Башара аль-Асада, щоб полегшити потік гуманітарної допомоги.

Виступаючи на радіо France Inter, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС може ухвалити подібне рішення найближчим часом, не називаючи точних термінів, додавши при цьому, що скасування політичних санкцій залежатиме від того, як нове керівництво Сирії впорається з перехідним періодом.

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"Є (санкції), які сьогодні перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги, що заважає відновленню країни. Вони можуть бути швидко скасовані", – сказав Барро, який у п'ятницю разом з міністеркою закордонних справ Німеччини зустрівся з де-факто лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

"Нарешті, є й інші санкції, які ми обговорюємо з нашими європейськими партнерами і які можуть бути скасовані, але, очевидно, залежно від того, наскільки швидко будуть враховані наші очікування щодо Сирії, пов'язані з жінками і безпекою", – зазначив він.

Троє європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, заявили, що ЄС намагатиметься домовитися про скасування деяких санкцій до того часу, як 27 міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу зустрінуться в Брюсселі 27 січня.

За словами двох дипломатів, одна з цілей – полегшити фінансові операції, щоб кошти повернулися в країну, полегшити повітряне сполучення і послабити санкції, спрямовані на енергетичний сектор, щоб поліпшити постачання електроенергії.

Раніше стало відомо, що Німеччина просуває на рівні Європейського Союзу послаблення санкцій проти Сирії, де в грудні 2024 року було повалено режим Башара Асада, для налагодження відносин із новим керівництвом.