ЗМІ: Німеччина пропонує ЄС помʼякшити санкції проти Сирії

Німеччина просуває на рівні Європейського Союзу послаблення санкцій проти Сирії, де в грудні 2024 року було повалено режим Башара Асада, для налагодження відносин із новим керівництвом.

Про це повідомили AFP та Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

За словами дипломатів, Берлін наполягає на спрощенні фінансових операцій з державними службами Сирії, послабленні обмежень на переказ приватного капіталу, а також, можливо, на скасуванні санкцій проти енергетичного та авіаційного секторів країни.

Очікується, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять ці пропозиції на зустрічі в Брюсселі 27 січня, причому будь-які зміни вимагатимуть підтримки всіх країн-членів.

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Німеччина передала свої пропозиції ЄС після того, як міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок та її французький колега стали першими західними посадовцями, які відвідали Дамаск після повалення Асада.

Вони з'явились після того, як у понеділок Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.

Ісламістське повстанське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" на чолі з новим де-факто лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа, яке очолює перехідну сирійську владу, офіційно залишається під санкціями ЄС.