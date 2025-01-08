Глава МИД Франции: ЕС может быстро отменить некоторые санкции в отношении Сирии

Санкции Европейского Союза в отношении Сирии, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи и мешают восстановлению страны, могут быть быстро отменены.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник Соединенные Штаты выдали исключение из санкций на операции с государственными учреждениями Сирии на шесть месяцев после окончания правления Башара аль-Асада, чтобы облегчить поток гуманитарной помощи.

Выступая на радио France Inter, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС может принять подобное решение в ближайшее время, не называя точных сроков, добавив при этом, что отмена политических санкций будет зависеть от того, как новое руководство Сирии справится с переходным периодом.

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"Есть (санкции), которые сегодня препятствуют доступу к гуманитарной помощи, что мешает восстановлению страны. Они могут быть быстро отменены", – сказал Барро, который в пятницу вместе с министром иностранных дел Германии встретился с де-факто лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.

"Наконец, есть и другие санкции, которые мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами и которые могут быть отменены, но, очевидно, в зависимости от того, насколько быстро будут учтены наши ожидания в отношении Сирии, связанные с женщинами и безопасностью", – отметил он.

Трое европейских дипломатов, говорившие на условиях анонимности, заявили, что ЕС будет пытаться договориться об отмене некоторых санкций до того времени, как 27 министров иностранных дел стран-членов Евросоюза встретятся в Брюсселе 27 января.

По словам двух дипломатов, одна из целей – облегчить финансовые операции, чтобы средства вернулись в страну, облегчить воздушное сообщение и ослабить санкции, направленные на энергетический сектор, чтобы улучшить поставки электроэнергии.

Ранее стало известно, что Германия продвигает на уровне Европейского Союза ослабление санкций против Сирии, где в декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, для налаживания отношений с новым руководством.