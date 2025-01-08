У Білорусі вперше за роки показали ув'язненого екскандидата у президенти Бабарику

У Білорусі вперше за роки опублікували кадри з ув’язненим екскандидатом у президенти Віктором Бабарикою.

Про це повідомляє "Наша Ніва", пише "Європейська правда".

Відео і фото з Бабарикою у Новополоцькій колонії опублікували у каналі також ув’язненого блогера Романа Протасевича. З Бабарикою не було зв’язку близько двох років.

У короткому відео Бабарика передає теплі слова своїм рідним.

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Нагадаємо, Віктор Бабарика – колишній голова "Белгазпромбанку". Його заарештували у червні 2020 року, коли банкір намагався зареєструватися кандидатом на виборах.

У липні 2021 року Віктора Бабарику засудили до 14 років колонії суворого режиму.

У квітні 2023 року Віктора Бабарику забирали з колонії до шпиталю, його соратники заявляли про побиття. За словами одного з експолітв’язнів, протягом весни й літа 2023 року Бабарику тримали у повній ізоляції від інших.

Нагадаємо, у 2024 році Лукашенко почав поступово відпускати на волю десятки політв’язнів, для помилування від них вимагають "покаятися у скоєному".

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