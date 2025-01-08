Естонія хоче ротаційної присутності кораблів НАТО в Балтійському морі

В Естонії сподіваються домовитися з союзниками про те, щоб надалі морське патрулювання кораблів у Балтійському морі здійснювалося на ротаційній основі, як це зараз відбувається в повітряному просторі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю ERR заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Естонський міністр розповів, що дискусії про можливі ротаційні патрулювання в Балтійському морі вже ведуться.

"Що стосується морського простору, ми завжди дотримувалися єдиної думки, що з точки зору охорони, Балтійське море дробити не можна, і тому в НАТО є домовленість, що країни Балтійського моря будуть спільно керувати Центром морських операцій для захисту Балтійського моря", – зазначив він.

Реклама:

Певкур сказав, що спершу основну відповідальність на себе візьме Німеччина.

"Наразі тривають переговори про те, чи можна і як підключити Швецію і Польщу, щоб почати ротацію, як це відбувається у випадку з повітряним спостереженням", – додав очільник оборонного відомства.

Цього тижня Певкур планує внести в уряд законопроєкт, який надасть військово-морським силам ширші повноваження щодо реагування за підозри на саботаж.

За його словами, підготовка цього проєкту перебуває на завершальній стадії.

За даними ЗМІ, НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

Рішення щодо збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО прийняло 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії.

Влада цих країн підозрює, що 25 грудня танкер Eagle S пошкодив якорем кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

Вони вважають, що танкер входить до "тіньового флоту" Росії і допомагає уникати санкцій, які наклали країни Заходу.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.