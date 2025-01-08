Эстония хочет ротационного присутствия кораблей НАТО в Балтийском море

В Эстонии надеются договориться с союзниками о том, чтобы в дальнейшем морское патрулирование кораблей в Балтийском море осуществлялось на ротационной основе, как это сейчас происходит в воздушном пространстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ERR заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Эстонский министр рассказал, что дискуссии о возможных ротационных патрулированиях в Балтийском море уже ведутся.

"Что касается морского пространства, мы всегда придерживались единого мнения, что с точки зрения охраны, Балтийское море дробить нельзя, и поэтому в НАТО есть договоренность, что страны Балтийского моря будут совместно управлять Центром морских операций для защиты Балтийского моря", – отметил он.

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Певкур сказал, что сначала основную ответственность на себя возьмет Германия.

"Сейчас ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением", – добавил глава оборонного ведомства.

На этой неделе Певкур планирует внести в правительство законопроект, который предоставит военно-морским силам более широкие полномочия по реагированию за подозрения на саботаж.

По его словам, подготовка этого проекта находится на завершающей стадии.

По данным СМИ, НАТО в конце недели начнет охрану критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Власти этих стран подозревают, что 25 декабря танкер Eagle S повредил якорем кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

Они считают, что танкер входит в "теневой флот" России и помогает избегать санкций, которые наложили страны Запада.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Российская война уходит под воду.