Литва усилила безопасность инфраструктуры перед отсоединением от энергосистемы РФ

Литва заявила, что усилила охрану линии электропередачи с Польшей в преддверии запланированного на следующий месяц отсоединения от энергосистемы, общей с Россией и Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Палуцкас отметил, что правительство в среду приняло решение о дополнительной физической защите определенных "критически важных объектов энергетической инфраструктуры".

"Мы относимся к этому очень серьезно. Однако смоделированные ситуации, даже в различных чрезвычайных ситуациях, точно не оставят литовских потребителей без электроэнергии", – сказал литовский премьер.

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По его словам, некоторые меры являются секретными, а некоторые – ограниченными. Однако Палуцкас добавил, что речь идет как о кибербезопасности, так и о физических мерах.

Например, для защиты важнейших энергетических объектов будет использоваться Служба общественной безопасности, которая заменит частную службу безопасности, охранявшую эти объекты до сих пор. Она возьмет на себя охрану объектов с 15 января.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.