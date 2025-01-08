Пашинян ответил президенту Азербайджана, назвавшему Армению "фашистским государством"

Армянский премьер Никол Пашинян ответил на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона.

Соответствующий комментарий Пашинян дал агентству Арменпрес, сообщает "Европейская правда".

Армянский премьер предположил, что подобными заявлениями "Баку пытается легитимизировать эскалацию в регионе".

По его словам, такие "агрессивные заявления" делаются из расчета, что реакция Армении также будет агрессивной, "что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными".

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Кроме того, как отметил Пашинян, одновременно Азербайджан может начать распространять ложную информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, "чтобы сформировать "обоснование" новой эскалации в регионе".

"Мы не пойдем по этому пути и будем придерживаться мирной стратегии и последовательно продолжать реализовывать мирную повестку дня. Это означает, что мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога", – подчеркнул армянский премьер.

Накануне Алиев заявил, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению, которую он назвал "источником угрозы для региона".

Заявления президента Азербайджана обозначает очередную эскалацию в отношениях Баку и Еревана, которые более года ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

В конце августа 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

Страны фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.