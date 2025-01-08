Пашинян ответил президенту Азербайджана, назвавшему Армению "фашистским государством"
Армянский премьер Никол Пашинян ответил на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона.
Соответствующий комментарий Пашинян дал агентству Арменпрес, сообщает "Европейская правда".
Армянский премьер предположил, что подобными заявлениями "Баку пытается легитимизировать эскалацию в регионе".
По его словам, такие "агрессивные заявления" делаются из расчета, что реакция Армении также будет агрессивной, "что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными".
Кроме того, как отметил Пашинян, одновременно Азербайджан может начать распространять ложную информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, "чтобы сформировать "обоснование" новой эскалации в регионе".
"Мы не пойдем по этому пути и будем придерживаться мирной стратегии и последовательно продолжать реализовывать мирную повестку дня. Это означает, что мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога", – подчеркнул армянский премьер.
Накануне Алиев заявил, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению, которую он назвал "источником угрозы для региона".
Заявления президента Азербайджана обозначает очередную эскалацию в отношениях Баку и Еревана, которые более года ведут переговоры о заключении мирного соглашения.
В конце августа 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.
Страны фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.