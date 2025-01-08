Финляндия передала Украине помощь со склада спасателей ЕС

Финляндия доставила в Украину грузовик со средствами индивидуальной защиты и химическими детекторами для обеспечения спасательных служб страны.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Финляндии, передает "Европейская правда".

Как рассказали в финском МВД, страна впервые доставила помощь из спасательных средств, финансируемых Европейским Союзом.

Отмечается, что в состав груза, поступившего из хранилища спасателей ЕС, вошли как средства многоразового использования, так и одноразовые средства гигиены и защиты.

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В МВД страны отметили, что Украина может использовать эти поставки для реагирования на химические, биологические, радиологические и ядерные чрезвычайные ситуации.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.

Элина Валтонен также считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному разрешению кризиса с Россией.

В начале декабря Финляндия передала Украине 26-ю партию оборонной помощи с зимним снаряжением.