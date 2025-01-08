США незабаром дозволять румунам подорожувати без віз

Сполучені Штати та Румунія у пʼятницю, 10 січня, підпишуть угоду про приєднання останньої до програми Visa Waiver Program, яка дозволяє громадянам країн-учасниць подорожувати до США без віз.

Як пише "Європейська правда", це анонсувало румунське посольство у Вашингтоні.

У дипломатичній установі повідомили, що міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол Румунії Андрій Мурару зустрінуться, аби офіційно оформити приєднання Румунії і оголосити точну дату, з якої румунам більше не будуть потрібні візи.

"П'ятнична подія є кульмінацією і остаточним результатом багаторічної наполегливої роботи румунських і американських офіційних осіб", – йдеться в повідомленні.

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Наразі Болгарія, Кіпр та Румунія є єдиними країнами Європейського Союзу, громадянам яких все ще потрібна віза для в'їзду до США. Громадянам США не потрібна віза для відвідування жодної країни ЄС.

Програма безвізового режиму (Visa Waiver Program) дозволяє подорожувати до США без віз терміном до 90 днів з метою туризму або бізнесу.

Після приєднання до програми громадяни Румунії зможуть зареєструватися онлайн для отримання дозволу на поїздку вартістю 21 долар (20 євро), чинного протягом двох років.

Згідно з даними посольства Румунії в США, у 2024 фінансовому році румуни подали загалом 80 596 візових заявок для подорожей з діловими та туристичними цілями. Це удвічі більше, ніж у 2013 році.

Нагадаємо, що Румунія разом із Болгарією з 1 січня 2025 року стали повноправними членами Шенгенської зони.