США вскоре позволят румынам путешествовать без виз

Соединенные Штаты и Румыния в пятницу, 10 января, подпишут соглашение о присоединении последней к программе Visa Waiver Program, которая позволяет гражданам стран-участниц путешествовать в США без виз.

Как пишет "Европейская правда", это анонсировало румынское посольство в Вашингтоне.

В дипломатическом учреждении сообщили, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Румынии Андрей Мурару встретятся, чтобы официально оформить присоединение Румынии и объявить точную дату, с которой румынам больше не потребуются визы.

"Пятничное событие является кульминацией и окончательным результатом многолетней упорной работы румынских и американских официальных лиц", – говорится в сообщении.

Реклама:

Сейчас Болгария, Кипр и Румыния являются единственными странами Европейского Союза, гражданам которых все еще нужна виза для въезда в США. Гражданам США не нужна виза для посещения ни одной страны ЕС.

Программа безвизового режима (Visa Waiver Program) позволяет путешествовать в США без виз сроком до 90 дней с целью туризма или бизнеса.

После присоединения к программе граждане Румынии смогут зарегистрироваться онлайн для получения разрешения на поездку стоимостью 21 доллар (20 евро), действующего в течение двух лет.

Согласно данным посольства Румынии в США, в 2024 финансовом году румыны подали всего 80 596 визовых заявок для путешествий с деловыми и туристическими целями. Это вдвое больше, чем в 2013 году.

Напомним, что Румыния вместе с Болгарией с 1 января 2025 года стали полноправными членами Шенгенской зоны.