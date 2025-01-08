У Польщі прокоментували випадки дезертирства серед українських військових

У Польщі серед українських військових, які прибувають на навчання, є випадки дезертирства, але такі випадки "маргінальні", які не мають впливу на навчання військових.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, коментуючи інформацію про втечу українських військових із навчання в Європі.

Томчик заявив, що дезертирство і брак субординації трапляється в будь-якій армії світу. Він наголосив, що Польща підготувала вже понад 26 тисяч українських військових.

"Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами", – сказав він.

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За його словами, факти втечі ніяк не позначаться на співпраці України та Польщі у питаннях військових навчань. Він наголосив: Польща робить все, щоб Україна знала, що на країну можна розраховувати, і що вона далі хоче навчати українських військових.

"Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства і таке відбувається в кожній армії світу. Натомість, якщо (такі випадки. – Ред.) трапляються у випадку України, то це справа маргінальна, котра не має жодного впливу на навчання українських військових в Польщі", – зазначив заступник міністра оборони Польщі.

На запитання журналістів, чи надходили від української сторони запити щодо втеч українських військових під час транзиту до Франції чи в зворотному напрямку, Томчик відповів, що такого не пригадує.

Зауважимо, 6 січня агенція France-Presse із посиланням на офіційного представника французької армії повідомила, що кілька десятків із понад двох тисяч українських військових зі складу 155-ї бригади "Анна Київська" дезертирували під час навчання.

Як відомо, у Франції проходила навчання 155-та механізована бригада "Анна Київська", яка нині перебуває на Покровському напрямку.

Український журналіст Юрій Бутусов наприкінці грудня 2024 року заявив про неналежне формування та забезпечення бригади, зокрема про проблеми з особовим складом, технікою та боєприпасами, через що вона зазнає втрат.

Державне бюро розслідувань пізніше підтвердило, що веде розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

За даними Бутусова, президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.