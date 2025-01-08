В Польше прокомментировали случаи дезертирства среди украинских военных

В Польше среди украинских военных, прибывающих на обучение, есть случаи дезертирства, но такие случаи "маргинальные", которые не имеют влияния на обучение военных.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя информацию о побеге украинских военных с обучения в Европе.

Томчик заявил, что дезертирство и недостаток субординации случается в любой армии мира. Он подчеркнул, что Польша подготовила уже более 26 тысяч украинских военных.

"Или в группе 26 тысяч человек попадаются такие, которые имеют другие планы или считают, что их будущее не в украинской армии? Наверное, такие случаются. Это достаточно большая группа людей. Зато, считаю, что детали должны остаться между нами", – сказал он.

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По его словам, факты побега никак не скажутся на сотрудничестве Украины и Польши в вопросах военных учений. Он подчеркнул: Польша делает все, чтобы Украина знала, что на страну можно рассчитывать и что она дальше хочет обучать украинских военных.

"Думаю, что это очевидно, что бывают случаи дезертирства и такое происходит в каждой армии мира. Зато, если (такие случаи. – Ред.) случаются в случае Украины, то это дело маргинальное, которое не имеет никакого влияния на обучение украинских военных в Польше", – отметил заместитель министра обороны Польши.

На вопрос журналистов, поступали ли от украинской стороны запросы о побегах украинских военных во время транзита во Францию или в обратном направлении, Томчик ответил, что такого не припоминает.

Заметим, 6 января агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя французской армии сообщило, что несколько десятков из более двух тысяч украинских военных из состава 155-й бригады "Анна Киевская" дезертировали во время учений.

Как известно, во Франции проходила обучение 155-я механизированная бригада "Анна Киевская", которая сейчас находится на Покровском направлении.

Украинский журналист Юрий Бутусов в конце декабря 2024 года заявил о ненадлежащем формировании и обеспечении бригады, в частности о проблемах с личным составом, техникой и боеприпасами, из-за чего она несет потери.

Государственное бюро расследований позже подтвердило, что ведет расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

По данным Бутусова, президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр "Анна Киевская" под личный контроль.