Топ-коррупция в Европарламенте: в Бельгии предъявили обвинения еще трем людям

Бельгийские власти предъявили обвинения еще трем людям в связи со скандалом со взяточничеством в Европарламенте, который получил название "Катаргейт" из-за роли этого ближневосточного государства.

Об этом агентству AFP сообщил адвокат по этому делу, пишет "Европейская правда".

Трем мужчинам, имена которых не называются, предъявили обвинения в конце 2024 года, а объявили их во время закрытого судебного слушания в Брюсселе во вторник, 7 января.

По информации бельгийских СМИ, речь идет о бывших помощниках евродепутатов, которые уже фигурируют в расследовании "Катаргейта".

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Они якобы воспользовались приглашениями, оплаченными Катаром, в том числе на футбольный матч Чемпионата мира по футболу 2022 года, денежными выплатами и проживанием в роскошном отеле в Марокко, пишут СМИ.

Скандал с "Катаргейтом" разразился в декабре 2022 года, когда во время полицейских обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

Они принадлежат к группе законодателей и политических деятелей, которых с тех пор обвиняют в получении взяток за продвижение интересов Катара и Марокко.

Кайли, которая была вице-президентом Европарламента, после годичного ареста решила не участвовать в евровыборах.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о „Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.