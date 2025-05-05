Європарламент обговорить мир в Україні і повернення викрадених РФ українських дітей

Пленарне засідання Європейського парламенту, яке відбудеться у Страсбурзі з 5 по 8 травня, обговорить питання встановлення в Україні сталого справедливого миру, а також питання повернення в Україну дітей, незаконно депортованих Росією з окупованих територій України.

Про це йдеться у фінальному варіанті проєкту порядку денного Європарламенту, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Зокрема, Європарламент 5-8 травня обговорить незаконне переміщення Росією українських дітей, щодо цього питання планується проголосувати резолюцію, а також – шляхи встановлення миру в Україні.

Підтримка ЄС справедливого, сталого та всеосяжного миру в Україні стане темою ключових дебатів Європейського парламенту цього тижня, які традиційно відбуваються зранку у середу. Обговорення шляхів встановлення миру в Україні розпочнеться о 10:00 за київським часом 7 травня.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить євродепутатам позицію ЄС з цього питання.

Дебати на тему "Повернення українських дітей, примусово переміщених та депортованих Росією" відбудуться пізно увечері 7 травня, це один з останніх пунктів порядку денного Європарламенту на цей день.

У четвер, 8 травня, євродепутати проголосують за резолюцію щодо українських дітей, текст якої буде підготований за результатами дебатів.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.

У квітні 2025 року парламент Австрії ухвалив резолюцію із закликом повернути українських дітей, викрадених РФ.