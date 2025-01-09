В Австрії пройдуть протести проти уряду з ультраправими

Десятки організацій, що представляють громадянське суспільство, планують провести в четвер у Відні акцію протесту проти можливого уряду на чолі з ультраправою Партією свободи (FPÖ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У заклику до демонстрантів вийти на вулиці організатори заявили, що "в нашій країні назріває авторитарна атака на демократію, права людини, захист довкілля та соціальну згуртованість".

Акція під девізом "Тривога для республіки!" пройде ввечері на площі Баллгаусплац перед будівлею урядової канцелярії.

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Захід підтримують громадські та церковні організації, а також групи, що виступають на захист довкілля та біженців.

У вересні FPÖ вперше перемогла на виборах. Три центристські партії – консервативна ÖVP, соціал-демократична SPÖ і центристська NEOS – зазнали невдачі у спробі домовитися про коаліцію без ультраправих популістів.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Кікль напередодні, говорячи про формування урядової коаліції, заявив, що "простягає руку" Австрійській народній партії, а консерватори пристали на його пропозицію, однак з певними умовами.

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