В Австрии пройдут протесты против правительства с ультраправыми

Десятки организаций, представляющих гражданское общество, планируют провести в четверг в Вене акцию протеста против возможного правительства во главе с ультраправой Партией свободы (FPÖ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В призыве к демонстрантам выйти на улицы организаторы заявили, что "в нашей стране назревает авторитарная атака на демократию, права человека, защиту окружающей среды и социальную сплоченность".

Акция под девизом "Тревога для республики!" пройдет вечером на площади Баллхаусплац перед зданием правительственной канцелярии.

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Мероприятие поддерживают общественные и церковные организации, а также группы, выступающие в защиту окружающей среды и беженцев.

В сентябре FPÖ впервые победила на выборах. Три центристские партии – консервативная ÖVP, социал-демократическая SPÖ и центристская NEOS – потерпели неудачу в попытке договориться о коалиции без ультраправых популистов.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Кикль накануне, говоря о формировании правительственной коалиции, заявил, что "протягивает руку" Австрийской народной партии, а консерваторы приняли его предложение, однако с определенными условиями.

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