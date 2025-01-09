В Дрездене в районе обвалившегося моста нашли бомбу времен Второй мировой

В немецком Дрездене обезвреживают бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную во время сноса обвалившегося в сентябре моста Каролы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Около 10 000 человек должны покинуть определённую зону в центре Дрездена в четверг утром, сообщил представитель пожарной службы Михаэль Кларе. Эвакуация с территории в радиусе около одного километра вокруг места находки должна была быть завершена до 9:00.

По словам представителя полиции, всего на дежурстве находятся 600 полицейских и пожарных. Только после полной эвакуации начнется обезвреживание британской 250-килограммовой бомбы.

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Закрытая зона включает в себя значительную часть центра города, а также исторический старый город. В выставочном центре было организовано временное жилье. Для перевозки людей туда использовались автобусы.

Бомбу нашли в среду во время демонтажных работ на дрезденском мосту Каролы. Власти немедленно приняли меры. Мосты Августа и Альберта, которые пересекают Эльбу по обе стороны от моста Каролы, также находятся в запретной зоне. Сразу после находки полиция оцепила прилегающую территорию на острове Террассенуфер, откуда начинаются экскурсионные водные прогулки.

Мост Каролы через Эльбу был настолько сильно поврежден во время обвала в сентябре, что его решили полностью снести и заменить новой конструкцией. По данным города, авария была вызвана коррозией вследствие проникновения влаги на этапе строительства в сочетании с усталостью так называемых предварительно напряженных сталей.

Напомним, во французском городе Анси 24 ноября провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.