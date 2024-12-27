У Польщі спростували заяву про намір арештувати премʼєра Ізраїлю під час візиту

Польське Міністерство закордонних справ спростувало твердження в американській газеті The Washington Times про намір нібито арештувати премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером МКС під час його візиту в Польщу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі заступника глави польського МЗС Владислава Теофіла Бартошевського.

Бартошевський відповів на відкритого листа редактора The Washington Times Кліффорда Мея, опублікованого 24 грудня.

У ньому Мей із посиланням на заступника глави МЗС Польщі стверджував, що Нетаньягу нібито приїде до Польщі на 80-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау від нацистів, і Варшава арештує його за ордером Міжнародного кримінального суду.

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Нагадаємо, в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Бартошевський стверджує, що ніколи такого не говорив, а Нетаньягу і не планує їхати до Польщі з огляду на безпекову ситуацію в Ізраїлі.

"Деякий час тому ізраїльський уряд надав нам ім'я особи, яка представлятиме їхню країну", – додав польський урядовець без подальших уточнень.

Раніше стало відомо, що представників Росії не будуть запрошувати на 80-ту річницю визволення та знищення концтабору Аушвіц-Біркенау, яка відзначатиметься 27 січня 2025 року.

Нацистська Німеччина побудувала табір смерті Аушвіц-Біркенау після вторгнення до Польщі у Другій світовій війні. Німецькі нацисти вбили в Аушвіці близько 1,1 мільйона людей, переважно євреїв, а також поляків, ромів, радянських військовополонених і людей інших національностей.