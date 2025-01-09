СМИ: Дуда просит у Туска гарантий, что премьера Израиля не арестуют в Польше

Польский президент Анджей Дуда написал письмо к правительству, в котором призвал гарантировать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован в случае участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Соответствующее письмо получило в распоряжение агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В письме на имя премьера Дональда Туска Дуда пишет, что польские власти должны гарантировать, что Нетаньяху сможет "беспрепятственно" находиться на территории Польши. Он сослался на "совершенно исключительные обстоятельства" этого события.

Польский президент отметил, что верит в то, что правительство сможет "разработать адекватную формулу", чтобы предоставить Нетаньяху гарантии, которые согласуют уважение к международному праву со значением освобождения Аушвица.

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Торжества по случаю освобождения нацистского концлагеря запланированы на 27 января.

Отвечая на вопрос, планирует ли Нетаньяху принять участие в мероприятиях, пресс-секретарь премьер-министра Израиля заявил в понедельник, что приглашение не поступало.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

24 декабря появилось открытое письмо редактора The Washington Times Клиффорда Мэя, в котором тот со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Владислава Теофила Бартошевского утверждал, что Нетаньяху якобы приедет в Польшу на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау от нацистов, и Варшава арестует его по ордеру МУС.

В ответ Бартошевский заявил, что никогда такого не говорил, а Нетаньяху и не планирует ехать в Польшу, учитывая ситуацию с безопасностью в Израиле.