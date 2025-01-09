Зеленский призвал всех участников "Рамштайна" заключить соглашения по безопасности с Украиной

Президент Владимир Зеленский призвал всех участников Контактной группы по вопросам обороны Украины заключить двусторонние соглашения по безопасности с нашим государством.

Об этом он заявил, открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил страны, с которыми уже подписаны двусторонние соглашения по безопасности.

"27 по состоянию на сейчас. Полноценное выполнение этих соглашений является настоящим вкладом не только в нашу безопасность, но также в вашу безопасность", – сказал президент.

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В то же время, по его словам, в формат "Рамштайн" привлечено большее количество стран.

"Давайте соберем нашу силу вместе и заключим такие соглашения со всеми участниками", – заявил Зеленским и попросил главу Минобороны Рустема Умерова работать с другими министрами, чтобы увеличить количество этих документов, если партнеры поддержат эту идею.

"Я знаю, что это усилит поле боя. Это очень важно, особенно зимой, это защитит наш энергетический сектор", – пояснил Зеленский.

В 2023 году на полях саммита НАТО в Вильнюсе эти государства выдали декларацию о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины, которая стала рамкой для двусторонних соглашений о сотрудничестве по безопасности с Украиной.

В конце декабря в парламенте Болгарии не дали зеленый свет подписанию соглашения по безопасности с Украиной.