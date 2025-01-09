Мелоні не вірить, що США за Трампа силою захоплять Гренландію

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи нещодавні заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо зазіхань на Гренландію або Канаду, сказала, що не вірить у те, що Сполучені Штати захоплюватимуть територію силою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мелоні сказала під час пресконференції в четвер, її цитує ANSA.

Вона переконана, що заяви Трампа є "посланням" іншим світовим гравцям.

"Ми вже бачили Трампа на посаді президента США, ми маємо справу з людиною, яка, коли щось робить, робить це не просто так. Я думаю, що його заяви – це скоріше послання іншим великим світовим гравцям, а не ворожі претензії до цих країн", – зазначила італійська прем’єрка.

Реклама:

За її словами, Панамський канал, над яким Трамп погрожував відновити контроль, "має вирішальне значення для світового ринку і для США".

"Гренландія є особливо стратегічною територією, багатою на стратегічну сировину: це території, на яких в останні роки ми спостерігаємо зростаючу китайську присутність. Аналогічну аргументацію можна навести і щодо Канади", – вказала Мелоні.

Прем’єрка Італії вважає, що заяви Трампа – "це сильний спосіб сказати, що США не стоятимуть осторонь, очікуючи, що інші великі світові гравці будуть рухатися в зони, які становлять стратегічний інтерес для США".

"У найближчі години я також поговорю з моїми колегами з ЄС, але мені здається, що питання полягає саме в цьому", – додала вона.

Раніше Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою, низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Навіщо Трамп погрожує Канаді і не лише їй?