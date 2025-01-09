Мелони не верит, что США при Трампе силой захватят Гренландию

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя недавние заявления избранного президента США Дональда Трампа о посягательствах на Гренландию или Канаду, сказала, что не верит в то, что Соединенные Штаты будут захватывать территорию силой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мелони сказала во время пресс-конференции, ее цитирует ANSA.

Она убеждена, что заявления Трампа является "посланием" другим мировым игрокам.

"Мы уже видели Трампа на посту президента США, мы имеем дело с человеком, который, когда что-то делает, делает это не просто так. Я думаю, что его заявления – это скорее послание другим крупным мировым игрокам, а не враждебные претензии к этим странам", – отметила итальянский премьер.

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По ее словам, Панамский канал, над которым Трамп угрожал восстановить контроль, "имеет решающее значение для мирового рынка и для США".

"Гренландия является особенно стратегической территорией, богатой стратегическим сырьем: это территории, на которых в последние годы мы наблюдаем растущее китайское присутствие. Аналогичную аргументацию можно привести и в отношении Канады", – указала Мелони.

Премьер Италии считает, что заявления Трампа – "это сильный способ сказать, что США не будут стоять в стороне, ожидая, что другие крупные мировые игроки будут двигаться в зоны, которые представляют стратегический интерес для США".

"В ближайшие часы я также поговорю с моими коллегами из ЕС, но мне кажется, что вопрос заключается именно в этом", – добавила она.

Ранее Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

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