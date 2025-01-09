Зеленський та Рютте зустрілися на "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на "Рамштайні" у четвер, 9 січня.

Про це Рютте повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Рютте заявив, що завжди радий бачити Зеленського.

"НАТО відданий продовженню нашої підтримки України в той час, коли ви захищаєте себе і невтомно боретеся за свободу, якою ми усі дорожимо", – наголосив він.

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Фото: Х

Фото: Х

ОНОВЛЕО О 18:06. Зеленський розповів, що під час зустрічі основну увагу звернули на посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за "данською моделлю".

"Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", – додав президент.

Як відомо, обговорення на зустрічі в четвер на "Рамштайні" були зосереджені на подальшій підтримці України, що призвело до укладення дорожніх карт для подальшої допомоги до 2027 року.

Цього ж дня Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини, на якій йшлося про подальшу роботу Контактної групи з питань оборони України.