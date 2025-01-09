Зеленский и Рютте встретились на "Рамштайне"

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на "Рамштайне" в четверг, 9 января.

Об этом Рютте сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Рютте заявил, что всегда рад видеть Зеленского.

"НАТО предан продолжению нашей поддержки Украины в то время, когда вы защищаете себя и неутомимо боретесь за свободу, которой мы все дорожим", – подчеркнул он.

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Фото: Х

Фото: Х

ОБНОВЛЕНО В 18:06. Зеленский рассказал, что во время встречи основное внимание обратили на усиление противовоздушной обороны Украины и привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по "датской модели".

"Общая задача партнеров – обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и длительного мира. Сегодня обсудили также то, как платформа Североатлантического альянса может быть задействована для достижения этой цели", – добавил президент.

Как известно, обсуждения на встрече в четверг на "Рамштайн" были сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, что привело к заключению дорожных карт для дальнейшей помощи до 2027 года.

В этот же день Зеленский провел встречу с министром обороны Германии, на которой речь шла о дальнейшей работе Контактной группы по вопросам обороны Украины.