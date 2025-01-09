На човні мігрантів до Канарських островів народилася дитина

Цього тижня в човні мігрантів, що прямував на Канарські острови, народилася дівчинка.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на іспанську службу порятунку, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, вперше судно було помічено біля острова Лансароте 6 січня.

Коли прибув корабель берегової охорони, він виявив, що мати і немовля перебувають у задовільному стані, а всього на борту судна перебувало 60 людей, в тому числі 14 жінок і четверо дітей.

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Фото: Reuters

Домінго Трухільйо, капітан рятувального судна, розповів, що вони знали, що на борту була вагітна жінка.

"Несподіванкою було те, що ми знайшли абсолютно голе немовля, яке народилося на 10, 15 або 20 хвилин раніше", – сказав він.

Фото: Reuters

Медики, які перебували на борту, порекомендували доставити матір з дитиною до лікарні гелікоптером.

У 2024 році в Іспанії прийняли 63 970 нелегальних мігрантів. Цей показник не побив історичного рекорду в 64 298 прибулих, встановленого у 2018-му, але перевищив 56 852 мігрантів, які нелегально потрапили до Іспанії в 2023-му.

Іспанія стала однією з країн Європейського Союзу, де міграційний тиск в останні роки посилився через посилення контролю над нелегальною міграцією в Середземномор'ї.

Восени прибуття нелегальних мігрантів викликало обурення місцевої влади островів, які звинувачували іспанську владу в тому, що вона залишила їх напризволяще.

У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.