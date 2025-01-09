На лодке мигрантов к Канарским островам родился ребенок

На этой неделе в лодке мигрантов, направлявшейся на Канарские острова, родилась девочка.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на испанскую службу спасения, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, впервые судно было замечено у острова Лансароте 6 января.

Когда прибыл корабль береговой охраны, он обнаружил, что мать и младенец находятся в удовлетворительном состоянии, а всего на борту судна находилось 60 человек, в том числе 14 женщин и четверо детей.

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Фото: Reuters

Доминго Трухильо, капитан спасательного судна, рассказал, что они знали, что на борту была беременная женщина.

"Неожиданностью было то, что мы нашли совершенно голого младенца, который родился на 10, 15 или 20 минут раньше", – сказал он.

Медики, которые находились на борту, порекомендовали доставить мать с ребенком в больницу на вертолете.

Фото: Reuters

В 2024 году в Испании приняли 63 970 нелегальных мигрантов. Этот показатель не побил исторический рекорд в 64 298 прибывших, установленный в 2018-м, но превысил 56 852 мигрантов, которые нелегально попали в Испанию в 2023-м.

Испания стала одной из стран Европейского Союза, где миграционное давление в последние годы усилилось из-за усиления контроля над нелегальной миграцией в Средиземноморье.

Осенью прибытие нелегальных мигрантов вызвало возмущение местных властей островов, которые обвиняли испанские власти в том, что они оставили их на произвол судьбы.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.